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Magazyny na sprzedaż w Obwód odeski, Ukraina

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Odessa
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8 obiektów total found
Magazyn 3 000 m² w Odessa, Ukraina
Magazyn 3 000 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 3 000 m²
Oferujemy kompleks przemysłowy, który znajduje się około 200 metrów od trawy Odesa Santa Gra…
$1,38M
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Agencja
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Magazyn 3 500 m² w Odessa, Ukraina
Magazyn 3 500 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 3 500 m²
Wielofunkcyjny kompleks w Odessa Center Geograficzne Centrum Miasta Kierowany 124; Nad Priez…
$600,000
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Agencja
BPS Consulting
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Magazyn 15 842 m² w Odessa, Ukraina
Magazyn 15 842 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 15 842 m²
Kompleks przemysłowy kompleks w Odessie, z 30-metrową gałęzią i fabryką bomb w Odessie, dzie…
$3,00M
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Agencja
BPS Consulting
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Magazyn 2 113 m² w Usatove, Ukraina
Magazyn 2 113 m²
Usatove, Ukraina
Powierzchnia 2 113 m²
Sprzedaż kompleksu lodówka jest .83 ha, gotowy do pracy, 2113 m Lokalne: Idealna reprezenta…
$700,000
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Agencja
BPS Consulting
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Magazyn 950 m² w Odessa, Ukraina
Magazyn 950 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 950 m²
Zielony Region 17 Pitch z hangarem Fasada do zasłony. Bugayska - 38 metrów Land in private p…
$480,000
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Agencja
BPS Consulting
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Magazyn 700 m² w Odessa, Ukraina
Magazyn 700 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 700 m²
Zielona powierzchnia 12 szczytów z kamiennym budynkiem Voila facade. Land in private propert…
$840,000
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Agencja
BPS Consulting
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Magazyn 125 m² w Odessa, Ukraina
Magazyn 125 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 125 m²
Sprzedam kapita? u z profesjonalnym sprz? tem zimnym. Idealna opcja, aby utrzymać zamrażanie…
$85,000
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Agencja
BPS Consulting
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Magazyn 309 m² w Obwód odeski, Ukraina
Magazyn 309 m²
Obwód odeski, Ukraina
Powierzchnia 309 m²
Magazyn 309 m2 + biura i miejsce - ul. Nikolai Borovsky, OdessaOferujemy suchy, ogrzewany ma…
$1,384
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Typy nieruchomości w Obwód odeski.

nieruchomości komercyjne
restauracje
hotele
pomieszczenia biurowe
pomieszczenia produkcyjne
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