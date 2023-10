Resort residential complex with communal swimming pool, in the actively developing area of Belek, Antalya, Turkey

Yaylali, Turcja

od €155,000

53–100 m² 3

Poddaj się: 2023

INCI RESIDENCE to nowy luksusowy kompleks mieszkaniowy z własną infrastrukturą, położony w popularnym kurorcie Mahmutlar, 5 km od centrum Alanyi. Od brzegu morza i pięknej piaszczystej plaży dzieli go tylko zielony pas parku miejskiego. Kompleks mieszkaniowy będzie się składał z 5-piętrowego bloku mieszkalnego, w którym będzie zlokalizowanych 30 mieszkań. Cechy mieszkań: stalowe drzwi wejściowe, wideodomofon, balkon, okna i drzwi balkonowe z podwójnymi szybami, drzwi wewnętrzne, wbudowany zestaw słuchawkowy z granitową powierzchnią roboczą, wyposażona łazienka ( prysznic, zestaw hydrauliczny, wbudowane meble, lusterko ścienne ), pokrywa ścienna – zmywalna farba, oświetlenie główne i dekoracyjne, gniazda i przełączniki, centralny system satelitarny, okablowanie pod klimatyzacją. Kompleks oferuje wewnętrzną infrastrukturę: ogród, basen odkryty, pierścień do koszykówki, kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci, strefy relaksacyjne, kamellia, miejsce do grillowania, sala bilardowa, siłownia, łaźnia turecka, sauna, winda, generator, domofon, dozorca, system nadzoru wideo i parking. Odległości: - Morze i plaża: 200 m. - Lotnisko Gazipasha: 30 km. - lotnisko w Antalyi: 140 km. - Alanya Center: 5 km.