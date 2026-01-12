Mieszkanie w nowym budynku Proekt ViKata 3 - Ostrov Phuket Tailand

Projekt - Vikata 3 Phuket Island (Tajlandia)

W kompleksie jest 130 apartamentów.

Data budowy 4. kwartał 2024 r.

Odległość od morza wynosi 300 metrów do plaży Kata i 700 metrów do plaży Karon.

Dochody gwarantowane - 7% przez 5 lat

Na koszt mieszkania 117K $, roczny dochód będzie z 8.1K $.

Forma własności - według Państwa wyboru Freehold / Leasehold.

Instalacja podczas budowy.

Indywidualne warunki płatności i raty są omawiane dodatkowo.

Naszym zadaniem jest znalezienie ci najlepszych warunków przy stole negocjacyjnym.

Możliwa zdalna rejestracja transakcji

Możliwa płatność z kryptowalutą

Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami od dewelopera (w pełni pasywne dochody).

Roczny wzrost kosztów nieruchomości na wyspie = 3- 10% (z powodu niedoborów gruntów i ograniczeń budowlanych)

Inflacja w Tajlandii - mniej niż 1%

Światowa klasa, cały rok popularnego kurortu, popyt na czynsz zawsze przekroczył podaż.

Przy zakupie nieruchomości o łącznym koszcie 350K dolarów, pomagamy w wydaniu wizy dla inwestorów na okres 5 lat.

? Po zaabsorbowaniu całego spektrum światowych trendów Phuket9 przedstawia koncepcję kompleksu jak najbliżej natury, łącząc gładkość linii z klasycznym rozwojem kątowym obszaru turystycznego.

? Ogólna równowaga typów apartamentów i nowoczesnych rozwiązań dla układu, w maksymalnym stopniu, są konkurencyjnym projektem w obszarze Kata Phuket.

? W obecnych okolicznościach kompleks można nazwać jedynym w swoim rodzaju w tej lokalizacji Phuket.

? Na dachu kompleksu znajduje się basen z widokiem panoramicznym, bar i osobne wejście do siłowni z prysznicem i sauną.

? Hotel będzie zarządzany przez Hotels9, grupy hotelowej Phuket9. Szacowana klasa hotelu to 4 gwiazdki, ale tylko potrzeba 5-minutowego spaceru do Kata Beach oddziela się od najwyższej kategorii.

? Trzecia faza kondominium wybiera przyjazność dla środowiska i przestrzeń jako swoją główną narrację. Znaczący segment apartamentów jest z pewnością zadeklarowany w segmencie premium, a niektóre z najlepszych jednostek posiadają własne baseny.

Turystyka dojazdowa do wspaniałej plaży, wysoko rozwiniętej infrastruktury turystycznej i okolicy z innymi popularnymi obszarami Phuket (Karon, Chalong) w dużej mierze wyróżnia Wekata 3. Poprzednie fazy kompleksu już akceptują turystów i właścicieli mieszkań i otrzymują wysokiej jakości oceny we wszystkich systemach rezerwacji.

? Ograniczona w budowie wysokościowej sąsiadująca infrastruktura i hotele pozwalają uzyskać najbardziej otwarte przestrzenie na dachach budynków. Trzecia faza obejmuje również popularne bary basenowe na dachu z panoramicznym widokiem.

? Własny infrastruktura kompleks mam wszystek potrzebny dla wygodny odpoczynek. Przestronna siłownia z częściowym widokiem na morze jest zaprojektowana z uwzględnieniem preferencji zarówno prostych koneserów zdrowego stylu życia i dla bardziej wymagających sportowców.

? Goście z dziećmi zawsze byli jednym z najważniejszych punktów orientacyjnych dla dewelopera. W kompleksie Wekata 3, zgodnie z tradycjami, znajduje się przytulny plac zabaw i klub dla dzieci.

? Układ kawiarni i restauracji jest reprezentowany przez przestronne sale z wysokimi sufitami i panoramicznymi oknami. Podobnie jak we wszystkich projektach firmy, odżywianie odgrywa szczególną rolę, zapewniając maksymalną obsługę bez konieczności opuszczania kompleksu.

? Projektowanie wnętrz apartamentów rozwija się na szczycie możliwości jego zakresu cenowego, w rzeczywistości oferuje całkowicie klasy premium w ramach przystępnego budżetu.

? Dwupokojowe apartamenty ze względu na optymalizację przestrzeni, oferują porównywalny komfort pełnej willi, apartamenty wyposażone w własny basen, a nawet przełęcz w wygody.

W pełni funkcjonalne kuchnie, salon i wyizolowane pokoje będą wystarczająco wygodne na rodzinne wakacje, a dla długoterminowego wynajmu lub stałego pobytu właścicieli mieszkań.

? Szczególny nacisk kładzie się na apartamenty jednopokojowe. Zakwaterowanie małej rodziny lub tylko kilka podróżnych w komforcie jest radykalnie lepsze od zwykłego pokoju hotelowego.

? Stosunkowo małe, i stał się absolutną klasyką Phuket studio apartamenty są również zawarte w basenie apartamentów. Ze względu na sprawdzone rozwiązania ergonomiczne, apartamenty tego typu mają wystarczająco dużo miejsca pomimo ich skromnych rozmiarów.

Procedura rejestracji transakcji:

Rezerwacja (depozyt / depozyt) - 3K $

* Kwota jest wliczona w wartość nieruchomości.

* * Depozyt niepodlegający zwrotowi

Jeśli nie jesteś w Tajlandii, to kontrakt i w ciągu 15- 20 dni kurierski usługi dostarczą go osobiście. Dostaniesz 3 zestawy do podpisania i 2 do wysłania z powrotem. Na podstawie umowy pierwsza płatność dokonywana jest poprzez przeniesienie na konto deweloperskie dewelopera. Kolejne płatności dokonywane są zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie.

Pierwsza płatność 30% (bez rezerwacji) - zapłacona w ciągu 30 dni od podpisania umowy i dokonania rezerwacji

Inne płatności są omawiane indywidualnie na podstawie swoich życzeń. Możesz płacić miesięcznie, możesz płacić kwartalnie.

Jedynym warunkiem jest, że płatności nie przekraczają 4 miesięcy.

* * Należy pamiętać, że harmonogram płatności może się różnić, ponieważ projekt może być na każdym etapie budowy w momencie zakupu.

Płatność dodatkowa (jeden koń po 100% płatności):

Rejestracja własności:

Freehold - 6,3%

Leasehold - 1,1%

Instalacja wody i liczników świetlnych - 600 dolarów

Główne naprawy - 500 THB na 1 m2

Płatności roczne:

Utrzymanie powierzchni wspólnych - 60 THB na 1 m2

? Zainteresowany ofertą lub chcesz dowiedzieć się więcej o perspektywach i możliwościach inwestowania w nieruchomości w Phuket, napisz do nas teraz