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Dzielnica mieszkaniowa Alcantara Del Mar Townhouses

San Pedro Alcantara, Hiszpania
od
$1,37M
;
20
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ID: 39328
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1554932221
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasto
    Marbella
  • Miasteczko
    San Pedro Alcantara
  • Adres
    Calle La Cantera

O kompleksie

Przeniesienie
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Newly launched boutique residential development in one of the most exclusive areas of San Pedro de Alcantara, just a few meters from the beach, promenade, boulevard, restaurants, services, and amenities. Easy access to Puerto Banús, Marbella, and the main road connections along the Costa del Sol. Designed combining contemporary architecture, high-quality finishes, and an exceptional lifestyle in a privileged location. Comfort, efficiency, and ease of living are prioritized. The project comprises 17 carefully designed apartments offering bright spaces, with a focus on comfort and quality. The open-plan designs connect the living, dining, and kitchen areas, creating fluid and functional spaces. This project is ideal as a primary residence, second home, or investment property.

Lokalizacja na mapie

San Pedro Alcantara, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Alcantara Del Mar Townhouses
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$1,37M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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