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Dzielnica mieszkaniowa Villa Ana

Artola, Hiszpania
od
$3,98M
;
14
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ID: 39224
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1215245310
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasto
    Marbella
  • Wioska
    Artola

O kompleksie

Przeniesienie
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Contemporary villa on 3 levels in Artola, Cabopino. Privileged location with views to the coast and nature. 5 en-suite bedrooms and 2 separate toilets on two levels. The first level has space for a gymnasium, cinema room and laundry room, plus a parking area for 2/3 cars. High ceilings and large windows create a feeling of spaciousness and brightness throughout the property. Open concept kitchen and fully fitted bathrooms. Underfloor heating. Heated swimming pool. Lift on all levels.

Lokalizacja na mapie

Artola, Hiszpania
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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