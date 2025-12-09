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Dzielnica mieszkaniowa Azure

Estepona, Hiszpania
od
$631,396
;
15
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ID: 39475
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 560911083
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Estepona
  • Adres
    Calle Capri

O kompleksie

Przeniesienie
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An exclusive development of 84 luxury homes with spacious interiors, large terraces, spectacular views, communal areas, swimming pool and club area. A few meters from the beach and surrounded by natural areas. Is in a privileged location, very close to stores and restaurants and five minutes (4 km) from Estepona Marina. It has easy access to the A7 highway that easily connects to the ports of Sotogrande and Puerto Banus in Marbella. It is connected to two international airports, only 50 minutes from Malaga Airport and 45 minutes from Gibraltar Airport. Thanks to the swift, comfortable A-7 road link, other interesting destinations in the area surrounding the development will be just a short drive away, like Marbella, Malaga and Estepona. Strategically located, meaning you will have comfortable connections to key points within Spain and many options for international travel.

Lokalizacja na mapie

Estepona, Hiszpania
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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