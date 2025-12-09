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Dzielnica mieszkaniowa Royal Park

Resinera Voladilla, Hiszpania
od
$908,982
;
20
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ID: 39403
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 217260530
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Estepona
  • Wioska
    Resinera Voladilla

O kompleksie

Przeniesienie
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Welcome to this new promotion of apartments and penthouses in the prestigious New Golden Mile, between Marbella and Estepona. This exclusive community features 57 units with 2, 3, and 4 bedrooms, offering spacious and bright interiors with living/dining areas and open-plan kitchens. Large windows connect these spaces to generous terraces or gardens, flooding the homes with natural light. Each unit includes 2 parking spaces and a storage room. Luxurious finishes include high-quality porcelain floors, modern kitchens, and bathrooms with underfloor heating. Enjoy spectacular views from the terrace and 2 grand swimming pools. Thanks to the proximity to the sea, with miles of golden sandy beaches lapped by the azure waters of the Mediterranean Sea, residents can enjoy a pleasant beach lifestyle year-round, whether sunbathing, swimming, or engaging in water sports. The facilities have easy access to beaches such as Playa del Padrón and Playa de Guadalmansa, as well as shops, banks, restaurants, golf courses, paddle and tennis courts, casinos, hospitals and clinics, schools, entertainment venues, and shopping areas.

Lokalizacja na mapie

Resinera Voladilla, Hiszpania
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Dzielnica mieszkaniowa Royal Park
Resinera Voladilla, Hiszpania
od
$908,982
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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