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Dzielnica mieszkaniowa Haiku Suites

Benahavis, Hiszpania
od
$568,825
;
12
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ID: 39393
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 69985237
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Benahavis
  • Adres
    Camino de Montemayor

O kompleksie

Przeniesienie
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A unique project in the exclusive area of ​​Cancelada, on Estepona's New Golden Mile. This privileged enclave, known for its tranquility, natural beauty, and access to first-class services, has become one of the most coveted destinations on the Costa del Sol. The development offers a wide range of options. Each home comes with a storage room and garage, and many offer stunning panoramic views of the Mediterranean Sea, offering an unparalleled living experience. Designed to take full advantage of the privileged setting of the Costa del Sol. The spectacular communal pool is perfect for relaxing and making the most of the more than 320 days of sunshine the region enjoys each year, whether with the family or for a relaxing moment under the Mediterranean sky. It also features communal gardens, a lounge, a spa, and a gym.

Lokalizacja na mapie

Benahavis, Hiszpania
Edukacja
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Dzielnica mieszkaniowa Haiku Suites
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od
$568,825
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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