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Dzielnica mieszkaniowa Brisas 12

San Pedro Alcantara, Hiszpania
od
$6,77M
;
20
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ID: 39379
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1911284550
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasto
    Marbella
  • Miasteczko
    San Pedro Alcantara
  • Adres
    Avenida del Generalife

O kompleksie

Przeniesienie
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This luxurious property, designed by a renowned architectural firm and developed by Nordic Group, exemplifies modern Scandinavian elegance combined with supreme comfort. With an impressive 648 square meters spread over three floors, this villa offers abundant natural light and stunning views from almost every room. The property is fully equipped with top-quality Siemens appliances and features exquisite oak floors that complement its warm, contemporary style. The ground floor is meticulously designed to create a welcoming atmosphere. A spacious kitchen with dining area flows seamlessly into a cozy living room. Furthermore, this floor includes a guest bedroom with an en-suite bathroom and an additional guest toilet, ensuring functionality and privacy.

Lokalizacja na mapie

San Pedro Alcantara, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Brisas 12
San Pedro Alcantara, Hiszpania
od
$6,77M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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