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Dzielnica mieszkaniowa Moon 64 Residencial

Manilva, Hiszpania
od
$434,355
;
19
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ID: 39212
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1065694380
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Manilva
  • Adres
    Calle Brillante

O kompleksie

Przeniesienie
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An exclusive residential complex with contemporary design, composed of two elegant crescent-shaped architectural volumes, each featuring thirty-two residences distributed across four levels: ground floor, first floor, second floor, and penthouse level. The development offers a total of sixty-four exceptional 2- and 3-bedroom residences, fully equipped with a furnished kit chen, appliances, aerothermal water heater for domestic hot water, aerothermal climate control, air conditioning, heating, and double-glazing systems for enhanced energy efficiency. All units feature panoramic terraces with stunning views of the mountains and the sea. Ground-floor units include private gardens and swimming pools, while penthouse units boast private solariums.

Lokalizacja na mapie

Manilva, Hiszpania
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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