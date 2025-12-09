Dzielnica mieszkaniowa Zenity Cyan

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
New Promotion of 8 villas, fully customized, divided on two floors, with its private pool and garden, in addition to its large terrace.
The gardens of each villa, up to 100m2, offer you the possibility to make the most of the climate of the Costa del Sol. From the second floor you can enjoy panoramic views of the Mediterranean.
In here you will live in an environment with all the services around you, very close to the beach and with excellent communications, you will coexist with the sea and nature, in a unique and exclusive enclave where you will enjoy privileged views and privacy, without renouncing the services offered by an urban environment so close.
Very close to your new house you will find the most exclusive beaches of the municipality of Estepona.
Located in a sector west of Estepona and 5 minutes drive from the urban center of this municipality on the Costa del Sol. Also has quick access to A7 highway and easy access to Malaga and Gibraltar airports.
Lokalizacja na mapie
Estepona, Hiszpania
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.