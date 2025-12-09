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Dzielnica mieszkaniowa Zenity Cyan

Estepona, Hiszpania
od
$1,85M
;
18
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ID: 39078
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 977701479
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Estepona
  • Adres
    Calle Capri

O kompleksie

Przeniesienie
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New Promotion of 8 villas, fully customized, divided on two floors, with its private pool and garden, in addition to its large terrace. The gardens of each villa, up to 100m2, offer you the possibility to make the most of the climate of the Costa del Sol. From the second floor you can enjoy panoramic views of the Mediterranean. In here you will live in an environment with all the services around you, very close to the beach and with excellent communications, you will coexist with the sea and nature, in a unique and exclusive enclave where you will enjoy privileged views and privacy, without renouncing the services offered by an urban environment so close. Very close to your new house you will find the most exclusive beaches of the municipality of Estepona. Located in a sector west of Estepona and 5 minutes drive from the urban center of this municipality on the Costa del Sol. Also has quick access to A7 highway and easy access to Malaga and Gibraltar airports.

Lokalizacja na mapie

Estepona, Hiszpania
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Dzielnica mieszkaniowa Zenity Cyan
Estepona, Hiszpania
od
$1,85M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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