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Dzielnica mieszkaniowa Absolute Estepona

Estepona, Hiszpania
od
$732,647
;
10
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ID: 39211
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 521059014
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Estepona
  • Adres
    Masters de Augusta

O kompleksie

Przeniesienie
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Located on the Costa del Sol, this boutique complex of 24 homes overlooks the Mediterranean and offers a wonderful spectacle of light and tranquility. Live the lifestyle you deserve in this dreamlike enclave and get ready for a great experience! Known for its beaches, lush vegetation and panoramic views of the Mediterranean Sea, this charming area has a serene and exclusive atmosphere perfect for those looking to escape the hustle of everyday life. Each home has been designed to offer maximum comfort and sophistication, from penthouses with spacious terraces to private gardens on the ground floor. Immerse yourself in an oasis of relaxation by the pool, where you can enjoy the warm sun and exceptional climate of the stunning Costa del Sol. The light is the protagonist and bathes terraces and gardens bringing the Mediterranean breeze to your home. Each space has been conceived with the highest quality finishes, where every detail has been carefully selected to provide maximum level of comfort.

Lokalizacja na mapie

Estepona, Hiszpania
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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