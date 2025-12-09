  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Mijas
  4. Dzielnica mieszkaniowa Balance

Dzielnica mieszkaniowa Balance

Mijas, Hiszpania
od
$449,372
;
10
Zostawić wniosek
ID: 39204
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1760971183
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Mijas
  • Adres
    Calle Doma, 2

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
This development is a modern residential of 75 homes, in a balanced recipe for a life well lived. With its timeless design and young spirit, it reflects the true essence of life through comfortable 2 and 3 bedroom homes with incredible sea and mountain views and spacious common areas designed for relaxation, entertainment, sports and wellness. In its common areas we find a swimming pool in the central area with a chill out area, designed to enjoy and relax. It also has a gym, a social club and barbecue area and picnic areas for meetings with friends or family. All surrounded by more than 13,000 m2 of gardens that invite you to disconnect. The kitchens come equipped with appliances including: induction hob, refrigerator, washing machine, dishwasher, extractor hood, oven and microwave. The orientation and distribution of the house facilitates rest and provides natural light and ventilation. An ideal living project for people who enjoy a quiet family life, but at the same time urban.

Lokalizacja na mapie

Mijas, Hiszpania
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d Aro en la Costa Brava
Platja dAro, Hiszpania
Cena na zgłoszenie
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$493,102
Dzielnica mieszkaniowa Los Olivos Residencial Fase III
Velez Malaga, Hiszpania
od
$307,109
Dzielnica mieszkaniowa Ocean 11
Bel Air, Hiszpania
od
$2,90M
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Mijas, Hiszpania
od
$680,746
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Balance
Mijas, Hiszpania
od
$449,372
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Kala Residences
Dzielnica mieszkaniowa Kala Residences
Dzielnica mieszkaniowa Kala Residences
Dzielnica mieszkaniowa Kala Residences
Dzielnica mieszkaniowa Kala Residences
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Kala Residences
Dzielnica mieszkaniowa Kala Residences
Fuengirola, Hiszpania
od
$1,13M
3-bedroom townhouses in El Higuerón, Fuengirola Located in the prestigious El Higuerón area, between Málaga and Marbella, this exclusive residential complex blends seamlessly into its surroundings, offering privacy, connectivity, and an authentic Mediterranean lifestyle. A prime location, p…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Enebros - Fase 2
Dzielnica mieszkaniowa Enebros - Fase 2
Dzielnica mieszkaniowa Enebros - Fase 2
Dzielnica mieszkaniowa Enebros - Fase 2
Dzielnica mieszkaniowa Enebros - Fase 2
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Enebros - Fase 2
Dzielnica mieszkaniowa Enebros - Fase 2
Benahavis, Hiszpania
od
$1,47M
A new housing project located in Benahavís represents a significant evolution in the concept, quality, and lifestyle previously known. This phase comprises 29 apartments distributed across three buildings of three floors, offering the perfect combination to meet our clients' needs. The spa…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Amenábar Cortesín
Dzielnica mieszkaniowa Amenábar Cortesín
Dzielnica mieszkaniowa Amenábar Cortesín
Dzielnica mieszkaniowa Amenábar Cortesín
Dzielnica mieszkaniowa Amenábar Cortesín
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Amenábar Cortesín
Dzielnica mieszkaniowa Amenábar Cortesín
Casares, Hiszpania
od
$655,286
Luxury New Development in Finca Cortesín 2 & 3 Bedroom Apartments with Large Terraces and Golf, Valley & Mediterranean Views Wake up every day surrounded by nature, light and tranquillity in one of the most prestigious enclaves in Europe. This is life at our unique development within the re…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
09.12.2025
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
21.11.2025
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
06.10.2025
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
26.09.2025
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Wyświetlić wszystkie publikacje