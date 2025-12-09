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Mieszkanie w nowym budynku Mieszkania z widokiem na morze na osiedlu luxe w Fuengirola

Fuengirola, Hiszpania
od
$525,810
;
32
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ID: 38166
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Fuengirola

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2024
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Prestiżowe mieszkania z widokiem na morze w Fuengirola

Mieszkania położone są na prestiżowym osiedlu w najlepszej lokalizacji Fuengirola pomiędzy Benalmadena. Region może pochwalić się szeroką gamą udogodnień. Ponadto słoneczny śródziemnomorski klimat czyni to miejsce idealną przestrzenią do życia.

Kompleks położony jest w korzystnej lokalizacji, z łatwo dostępnymi udogodnieniami. Dodatkowo centrum handlowe znajdujące się w regionie, oferuje aptekę, sklepy i restaurację. Mieszkania na sprzedaż w Fuengirola z widokiem na morze są 5 minut drogi od najbliższej plaży i stacji kolejowej, która łączy miasta Malaga i Fuengirola. Mieszkania są też oddalone o 10 minut drogi od centrum Fuengiroli, 20 minut od centrum Marbelli i 15 minut jazdy samochodem z Międzynarodowego portu lotniczego Malaga.

Kompleks ma specjalny projekt, który łączy tereny wspólne z roślinnością w celu ochrony prywatności. Obszary wspólne w kompleksie zawierają siłownię, centrum biznesu, basen zewnętrzny, korty tenisowe, SPA z ogrzewanym basenem, saunę, jacuzzi, łaźnię turecką i kluby sportowe z usługami masażu.

Są różne typy mieszkań w zależności od liczby pokoi. Stylowo zaprojektowane mieszkania zapewniają wspaniałe widoki z ich dużych tarasów. Przestronne i jasne mieszkania są wyposażone w klimatyzację, elektryczne ogrzewanie podłogowe w łazienkach, system smart dom oraz w pełni wyposażone kuchnie. Dla mieszkańców dostępne są też usługi konsjerża, w tym konserwacja i naprawa, organizacja imprez, projektowanie wnętrz, zarządzanie wynajmem oraz usługi wypożyczenia samochodu. Każde mieszkanie ma kryty parking na 2 samochody oraz piwnicę. Oprócz tego preinstalacja elektrycznego ładowania pojazdów również będzie do dyspozycji mieszkań.


AGP-00528

Lokalizacja na mapie

Fuengirola, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

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Fuengirola, Hiszpania
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$525,810
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