  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Estepona
  4. Dzielnica mieszkaniowa Eleven 41

Dzielnica mieszkaniowa Eleven 41

Bel Air, Hiszpania
od
$1,18M
;
8
Zostawić wniosek
ID: 39154
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 519762042
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Estepona
  • Wioska
    Bel Air
  • Adres
    Camino de Brijan

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Fantastyczny nowy rozwój oferujący niezrównany luksusowy styl życia na Costa del Sol. Położony w samym sercu prestiżowej dzielnicy Los Flamingos, zaledwie 5 minut od plaży, ta kolekcja 11 kamienic stanowi komfort i wyłączność. Wszystkie domy wyposażone: Prywatny ogród, prywatny basen, prywatny parking, przestronne tarasy i solarium. Projekt ten został zaprojektowany w poszukiwaniu maksymalnego komfortu, funkcjonalności, efektywności energetycznej i wyjątkowych wykończeń, które obejmują między innymi: Klimatyzacja gorąca / zimna, ogrzewanie podłogowe w całym domu i zaawansowana automatyzacja domu. W środku pola golfowego Los Flamingos, w otoczeniu przyrody i spokoju, stąd można dotrzeć do plaży w zaledwie 5 minut, a centrum Estepona jest mniej niż 10 minut. Posiada również doskonałe połączenia z Marbellą, Sotogrande i lotniskami Malaga, Jerez i Gibraltar. Jest to idealny wybór dla osób poszukujących luksusowego stylu życia w uprzywilejowanym środowisku.

Lokalizacja na mapie

Bel Air, Hiszpania
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Rezydencje z Widokiem na Morze w Otoczeniu Natury w Esteponie
Estepona, Hiszpania
od
$649,595
Dzielnica mieszkaniowa Villa Harmony
Marbella, Hiszpania
od
$15,36M
Dzielnica mieszkaniowa Copenhague 39
San Pedro Alcantara, Hiszpania
od
$6,54M
Dzielnica mieszkaniowa Sunrise Golf Residences
Mijas, Hiszpania
od
$538,108
Dzielnica mieszkaniowa Astra Homes
Mijas, Hiszpania
od
$385,663
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Eleven 41
Bel Air, Hiszpania
od
$1,18M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
el Verger, Hiszpania
od
$341,995
Nowo Wybudowane Apartamenty z 1–3 Sypialniami, Basenem i Strefą Spa w El Verger, Alicante Położone w sercu regionu Marina Alta, El Verger oferuje spokojne połączenie nadmorskiego uroku z codzienną wygodą. Otoczone naturalnym pięknem, to ciche miasteczko znajduje się w pobliżu złocistych plaż…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa The Hills 8
Dzielnica mieszkaniowa The Hills 8
Dzielnica mieszkaniowa The Hills 8
Dzielnica mieszkaniowa The Hills 8
Dzielnica mieszkaniowa The Hills 8
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa The Hills 8
Dzielnica mieszkaniowa The Hills 8
Benahavis, Hiszpania
od
$11,32M
Located in the prestigious area of La Quinta, within the exclusive residential enclave, this spectacular contemporary villa redefines luxury, privacy, and elegance on the Costa del Sol. The property features 7 spacious bedrooms and 7 elegant bathrooms; all designed with high-quality materia…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Calanova Collection
Dzielnica mieszkaniowa Calanova Collection
Dzielnica mieszkaniowa Calanova Collection
Dzielnica mieszkaniowa Calanova Collection
Dzielnica mieszkaniowa Calanova Collection
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Calanova Collection
Dzielnica mieszkaniowa Calanova Collection
Mijas, Hiszpania
od
$608,643
Rok realizacji 2026
This exclusive elegant and modern design apartment complex is located within a private and secure community, with an optimized orientation to maximize the breathtaking views of this privileged location. You can enjoy a pleasant walk with the view from the emerald green lake of the Golf Clu…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
09.12.2025
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
21.11.2025
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
06.10.2025
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
26.09.2025
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Wyświetlić wszystkie publikacje