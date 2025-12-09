Dzielnica mieszkaniowa Eleven 41

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Fantastyczny nowy rozwój oferujący niezrównany luksusowy styl życia na Costa del Sol. Położony w samym sercu prestiżowej dzielnicy Los Flamingos, zaledwie 5 minut od plaży, ta kolekcja 11 kamienic stanowi komfort i wyłączność.
Wszystkie domy wyposażone:
Prywatny ogród, prywatny basen, prywatny parking, przestronne tarasy i solarium.
Projekt ten został zaprojektowany w poszukiwaniu maksymalnego komfortu, funkcjonalności, efektywności energetycznej i wyjątkowych wykończeń, które obejmują między innymi:
Klimatyzacja gorąca / zimna, ogrzewanie podłogowe w całym domu i zaawansowana automatyzacja domu.
W środku pola golfowego Los Flamingos, w otoczeniu przyrody i spokoju, stąd można dotrzeć do plaży w zaledwie 5 minut, a centrum Estepona jest mniej niż 10 minut. Posiada również doskonałe połączenia z Marbellą, Sotogrande i lotniskami Malaga, Jerez i Gibraltar.
Jest to idealny wybór dla osób poszukujących luksusowego stylu życia w uprzywilejowanym środowisku.
Lokalizacja na mapie
Bel Air, Hiszpania
Edukacja
Sklepy spożywcze
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