Dzielnica mieszkaniowa Eleven 41

Fantastyczny nowy rozwój oferujący niezrównany luksusowy styl życia na Costa del Sol. Położony w samym sercu prestiżowej dzielnicy Los Flamingos, zaledwie 5 minut od plaży, ta kolekcja 11 kamienic stanowi komfort i wyłączność. Wszystkie domy wyposażone: Prywatny ogród, prywatny basen, prywatny parking, przestronne tarasy i solarium. Projekt ten został zaprojektowany w poszukiwaniu maksymalnego komfortu, funkcjonalności, efektywności energetycznej i wyjątkowych wykończeń, które obejmują między innymi: Klimatyzacja gorąca / zimna, ogrzewanie podłogowe w całym domu i zaawansowana automatyzacja domu. W środku pola golfowego Los Flamingos, w otoczeniu przyrody i spokoju, stąd można dotrzeć do plaży w zaledwie 5 minut, a centrum Estepona jest mniej niż 10 minut. Posiada również doskonałe połączenia z Marbellą, Sotogrande i lotniskami Malaga, Jerez i Gibraltar. Jest to idealny wybór dla osób poszukujących luksusowego stylu życia w uprzywilejowanym środowisku.