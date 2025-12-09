Dzielnica mieszkaniowa Nova Marina

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Calle Martinez Catena, 6 Las Palmeras Affiliated by FERGUS
O kompleksie
Przeniesienie
Pokaż oryginał
English
Discover this exclusive development of 1, 2, and 3-bedroom homes designed to maximize natural light, offering layouts that blend quality, functionality, and comfort.
The homes feature spacious terraces with unique architectural designs, perfect for enjoying warm summer nights and sunny winter days.
Located in a prime area of Fuengirola, this development is next to the Marina and the city’s Promenade, offering a wide range of dining and leisure options.
Its proximity to the best entertainment and dining experiences makes this development ideal for enjoying your free time and the over 320 days of sunshine a year.
The residential will feature an outdoor pool, a spa with a sauna, and a fully equipped gym.
Lokalizacja na mapie
Fuengirola, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.