Dzielnica mieszkaniowa Villa Kumo

Są nieruchomości, które proszą cię o kompromis. To nie jest jeden z nich. W strzeżonej enklawie El Herrojo w La Quinta, jest to dom, który został zaprojektowany z założenia, że już widziałeś wszystko inne. Architektura podejmuje osobliwą decyzję i zobowiązuje się do niej w pełni: odsłonięte drewniane sufity katedry powyżej, ciepły kamień naturalny poniżej, a podłogowo-to- sufitowe oszklenie między. Naturalne światło nie uzupełnia wnętrza tutaj, tylko je tworzy. Rezultatem jest sekwencja przestrzeni, które czują się jednocześnie monumentalne i łatwe do przeżycia. Główne obszary życia płyną bez hierarchii, hojny salon ustępuje do dwuaspektowej jadalni, która z kolei prowadzi do marmurowej kuchni wyspy o znacznej skali. To nie jest kuchnia zaprojektowana na pokaz. Jest on przeznaczony do użytku, z rodzajem trwałości, która czyni go centrum grawitacyjnym gospodarstwa domowego. Na dole program całkowicie się rejestruje. Oddana parkiet wellness: sauna, basen do nurkowania, siłownia i obszar leczenia, do którego można dotrzeć przez szkło rurowe o barwie brązu, działa z cichą logiką prywatnego spa. Dołączanie do niego: piwniczka wina kontrolowana temperaturą i galeria samochodów z podświetloną siatką sufitową, która przekształca wszystko, co zaparkujesz pod nią w wystawę. Praktyczne i pobłażliwe rzadko dzielą się tym z wdzięcznością planem parkietowym. Apartament główny zajmuje własną kategorię. Nad miejscem do spania wznosi się drewniany sufit; nad wolnostojącą próżnością unoszą się podwójne owalne lustra; szafa jest oświetlona jak butik. Ensuite twarz morza. Wolnostojąca, marmurowa łaźnia, wyrzeźbiona z jednego bloku, siedzi przed pełnym szkliwem z widokiem na cyprysy i Morze Śródziemne. Poranne światło uderza najpierw. Na zewnątrz, taras rozważanego powściągliwości: basen nieskończoności, otoczony kamieniem, leżaki w paski, pergola pokryta pasami do jedzenia, dojrzałe palmy i bougainvilleated obwód. Ogród, który wymaga pewnego zaangażowania w pozostanie w domu.