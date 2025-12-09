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Dzielnica mieszkaniowa Las Mesas Blue Horizon

Estepona, Hiszpania
od
$965,865
;
19
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ID: 38988
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 848085551
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Estepona
  • Adres
    Viviendas del Sol, Calle Polonia

O kompleksie

Przeniesienie
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New development of apartments that offers a beautiful single-storey homes with large rooms, the option of 2 or 3 bedrooms, 2 bathrooms and large terraces with beautiful panoramic views. They have a fully equipped kitchen, air conditioning, heating and double glazing. The ground floor properties have a garden and private swimming pool, and the penthouses have a solarium and swimming pool. The communal facilities include an indoor and outdoor swimming pool, gym, spa, co-working and cinema room. Is located in one of Estepona's most prime residential locations, in the heart of the Costa del Sol. The location is perfectly connected to the A-7 motorway, AP-7 motorway and just 5 minutes away from Estepona beach. It is an exclusive area with beautiful panoramic views, excellent facilities and a good connection to Málaga airport.

Lokalizacja na mapie

Estepona, Hiszpania
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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