  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Marbella
  4. Dzielnica mieszkaniowa Verdana Villas

Dzielnica mieszkaniowa Verdana Villas

Ricmar, Hiszpania
od
$3,24M
;
15
Zostawić wniosek
ID: 39063
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1519567791
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasto
    Marbella
  • Wioska
    Ricmar

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
An exclusive collection of luxury villas in Elviria, Marbella East, where timeless Andalusian architecture meets contemporary Mediterranean living. Surrounded by pine-covered hills and just minutes from some of the Costa del Sol’s finest beaches, Verdana offers privacy, natural beauty and exceptional convenience. Marbella centre is only ten minutes away, with international schools, golf courses, beach clubs and Málaga Airport all within easy reach. Each villa is thoughtfully designed with elegant white façades, natural stone details and expansive windows that flood the interiors with light. Open-plan living areas flow seamlessly onto generous terraces, landscaped gardens and private infinity pools, creating the perfect indoor-outdoor lifestyle. Master suites feature spa-inspired bathrooms and dressing areas, while high-quality finishes, private gyms and energy-efficient features such as solar panels and EV charging ensure modern comfort. This project offers refined, sustainable luxury in one of Marbella East’s most desirable residential settings — ideal as a permanent home or exclusive holiday retreat.

Lokalizacja na mapie

Ricmar, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Blume by Marein
San Pedro Alcantara, Hiszpania
od
$4,88M
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Torrevieja, Hiszpania
od
$315,215
Dzielnica mieszkaniowa Kristina Views
Manilva, Hiszpania
od
$620,019
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$631,479
Dzielnica mieszkaniowa Alcantara Del Mar Apartments
San Pedro Alcantara, Hiszpania
od
$499,428
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Verdana Villas
Ricmar, Hiszpania
od
$3,24M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Higueron West
Dzielnica mieszkaniowa Higueron West
Dzielnica mieszkaniowa Higueron West
Dzielnica mieszkaniowa Higueron West
Dzielnica mieszkaniowa Higueron West
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Higueron West
Dzielnica mieszkaniowa Higueron West
Fuengirola, Hiszpania
od
$802,043
Beautifully styled contemporary apartments and sky villas, 21st century amenities, extensive green areas and a panoramic overview of the Mediterranean sea is what sets this development apart. Designed by world-renowned architects Broadway Malyan, the luxury 2, 3, 4 bed apartments and garden…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Finca Avignon
Dzielnica mieszkaniowa Finca Avignon
Dzielnica mieszkaniowa Finca Avignon
Dzielnica mieszkaniowa Finca Avignon
Dzielnica mieszkaniowa Finca Avignon
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Finca Avignon
Dzielnica mieszkaniowa Finca Avignon
Malaga, Hiszpania
od
$1,65M
A new residential development in Pedregalejo, East Málaga, featuring three apartments and two semi-detached villas. A rare opportunity to acquire an exceptional residence overlooking the iconic Baños del Carmen, in one of the most sought-after areas of East Málaga. A privileged setting whe…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na jezioro w Country Club w Benahavis Malaga
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na jezioro w Country Club w Benahavis Malaga
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na jezioro w Country Club w Benahavis Malaga
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na jezioro w Country Club w Benahavis Malaga
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na jezioro w Country Club w Benahavis Malaga
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na jezioro w Country Club w Benahavis Malaga
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na jezioro w Country Club w Benahavis Malaga
Benahavis, Hiszpania
od
$2,24M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Energooszczędne apartamenty w klubie wiejskim w Benahavis Benahavis to naturalne miejsce, z którego roztacza się malowniczy widok na słynną Marbellę, Rondę i Esteponę. Region jest blisko plaży, około 7 km. Energooszczędne apartamenty znajdują się w szanowanym kompleksie, kilka minut od pias…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
09.12.2025
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
21.11.2025
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
06.10.2025
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
26.09.2025
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Wyświetlić wszystkie publikacje