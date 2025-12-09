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Dzielnica mieszkaniowa BE GRAND EL LIMONAR

Malaga, Hiszpania
od
$1,02M
;
16
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ID: 38934
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 803890817
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Malaga-Costa del Sol
  • Miasto
    Malaga

O kompleksie

Przeniesienie
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This is a highly exclusive residential development with only 18 homes, featuring 2 to 4 bedroom units, located in the prestigious El Limonar area, one of Málaga’s most iconic neighborhoods. The project combines new construction with the careful restoration of historic mansions, offering a unique mix of classic architecture and modern design. It will feature beautiful communal areas, including a swimming pool, gardens, and spaces designed for relaxation. It is also located just 2 minutes from the beach. Completion is expected at the end of 2027.

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027

Lokalizacja na mapie

Malaga, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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