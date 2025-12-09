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Dzielnica mieszkaniowa NAVIGOLF SUITES 2

Mijas, Hiszpania
od
$489,189
;
5
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ID: 38920
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 293788301
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Mijas

O kompleksie

Przeniesienie
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The final phase of the prestigious Navigolf complex offers high-end residences with stunning sea views, surrounded by an unbeatable range of leisure and entertainment options nearby.

Lokalizacja na mapie

Mijas, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
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od
$489,189
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
146.0
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