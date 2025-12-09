  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Estepona
  4. Dzielnica mieszkaniowa Habitat Valle Romano Phase II

Dzielnica mieszkaniowa Habitat Valle Romano Phase II

Estepona, Hiszpania
od
$461,317
;
11
Zostawić wniosek
ID: 38910
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 21250893
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Estepona

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Exclusive gated community with spacious homes and spectacular penthouses of 2, 3 and 4 bedrooms with garage, storage room, generous terraces and private gardens on ground floors in an incomparable natural environment and spectacular sea and mountain views. Furnished kitchens with appliances. The homes have been studied in detail for maximum enjoyment. An “open spaces” concept where functionality and its wonderful south orientation make light the main protagonist. The project integrates excellent common areas composed of two swimming pools for adults and children, gym and social club surrounded by manicured gardens that will make health, leisure and wellness your new way of life. All of them enjoy large windows connected to spacious terraces to enjoy the best views and where natural light is the protagonist.

Lokalizacja na mapie

Estepona, Hiszpania
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$264,744
Dzielnica mieszkaniowa Nikki Living Apartamentos
Marbella, Hiszpania
od
$511,942
Dzielnica mieszkaniowa Valley Views
Dos Hermanas, Hiszpania
od
$397,040
Dzielnica mieszkaniowa Sunrise Golf Residences
Mijas, Hiszpania
od
$538,108
Dzielnica mieszkaniowa Spinto Blu
Casares, Hiszpania
od
$1,37M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Habitat Valle Romano Phase II
Estepona, Hiszpania
od
$461,317
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Ocean Dream by TM
Zespół mieszkaniowy Ocean Dream by TM
Zespół mieszkaniowy Ocean Dream by TM
Zespół mieszkaniowy Ocean Dream by TM
Zespół mieszkaniowy Ocean Dream by TM
Zespół mieszkaniowy Ocean Dream by TM
Zespół mieszkaniowy Ocean Dream by TM
Torrevieja, Hiszpania
od
$335,391
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 146 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Ocean Dream by TM znajduje się w uprzywilejowanej okolicy Punta Prima: obok chronionej przyrody Lo Ferris, zaledwie 300 metrów od plaży Cala Peteras i zaledwie 5 minut od Torrevieja. Urbanizacja będzie miała łącznie 36 domów z 2 i 3 sypialniami, 2 łazienki i niezwykłe widoki na morze większo…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
146.0
469,744
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Adagio
Dzielnica mieszkaniowa Adagio
Dzielnica mieszkaniowa Adagio
Dzielnica mieszkaniowa Adagio
Dzielnica mieszkaniowa Adagio
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Adagio
Dzielnica mieszkaniowa Adagio
Benahavis, Hiszpania
od
$559,724
An exclusive development located in Cancelada, one of the best areas of the New Golden Mile of Estepona. The residential complex has duplexes, single-family homes with garden and / or large terraces as well as penthouses with solarium. The homes will have storage room and garage, and in mo…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Marbella, Spain
Zespół mieszkaniowy Marbella, Spain
Zespół mieszkaniowy Marbella, Spain
Zespół mieszkaniowy Marbella, Spain
Zespół mieszkaniowy Marbella, Spain
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Marbella, Spain
Zespół mieszkaniowy Marbella, Spain
Marbella, Hiszpania
od
$502,776
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 120–550 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Nowy budynek Residencial kompleks z niesamowitą infrastrukturą jak doskonały 5-gwiazdkowy Hotel. Pierwsza linia morza. Otoczony malowniczymi krajobrazami i polami golfowymi
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Willa
500.0 – 550.0
1,88M – 3,42M
Agencja
Marbella Company Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
09.12.2025
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
21.11.2025
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
06.10.2025
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
26.09.2025
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Wyświetlić wszystkie publikacje