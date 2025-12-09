  1. Realting.com
  4. Kompleks mieszkalny Camporrosso Towers Nowoczesny kompleks mieszkaniowy przy morzu w Calpe

Kompleks mieszkalny Camporrosso Towers Nowoczesny kompleks mieszkaniowy przy morzu w Calpe

Calp, Hiszpania
od
$492,495
VAT
;
18 1
ID: 33124
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Miasteczko
    Calp

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    17

O kompleksie

Nowoczesny kompleks mieszkaniowy z apartamentami z dwiema i trzema sypialniami, położony w samym centrum Calpe, bezpośrednio przy morzu, u podnóża charakterystycznej skały Peñón de Ifach. Projekt łączy nowoczesną architekturę z naturą i śródziemnomorskim stylem życia.

Eleganckie, jasne wieże harmonijnie wpisują się w otoczenie. Przestronne apartamenty z panoramicznymi tarasami oferują wyjątkowe widoki na morze, lagunę oraz góry Costa Blanca, zapewniając dużo naturalnego światła.

Kompleks zaprojektowano z myślą o komforcie i wysokiej jakości życia. Do dyspozycji mieszkańców są tereny zielone, basen, siłownia, strefa coworkingowa, korty do padla, strefy relaksu i przestrzenie wspólne.

Strefy wellness obejmują miejsca do jogi, pilatesu i kalisteniki, pool bar, place zabaw oraz klub dla dzieci — idealne środowisko dla aktywnego i zrównoważonego stylu życia.

Lokalizacja na mapie

Calp, Hiszpania
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy Camporrosso Towers Nowoczesny kompleks mieszkaniowy przy morzu w Calpe

Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Camporrosso Towers Nowoczesny kompleks mieszkaniowy przy morzu w Calpe
Calp, Hiszpania
od
$492,495
VAT
