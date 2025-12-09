Kompleks mieszkalny Camporrosso Towers Nowoczesny kompleks mieszkaniowy przy morzu w Calpe

Nowoczesny kompleks mieszkaniowy z apartamentami z dwiema i trzema sypialniami, położony w samym centrum Calpe, bezpośrednio przy morzu, u podnóża charakterystycznej skały Peñón de Ifach. Projekt łączy nowoczesną architekturę z naturą i śródziemnomorskim stylem życia.

Eleganckie, jasne wieże harmonijnie wpisują się w otoczenie. Przestronne apartamenty z panoramicznymi tarasami oferują wyjątkowe widoki na morze, lagunę oraz góry Costa Blanca, zapewniając dużo naturalnego światła.

Kompleks zaprojektowano z myślą o komforcie i wysokiej jakości życia. Do dyspozycji mieszkańców są tereny zielone, basen, siłownia, strefa coworkingowa, korty do padla, strefy relaksu i przestrzenie wspólne.

Strefy wellness obejmują miejsca do jogi, pilatesu i kalisteniki, pool bar, place zabaw oraz klub dla dzieci — idealne środowisko dla aktywnego i zrównoważonego stylu życia.