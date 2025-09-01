Mieszkanie w nowym budynku Rezydencje z Widokiem na Morze w Otoczeniu Natury w Esteponie

Domy przy Plaży z Dużymi Tarasami i Widokiem na Morze w Esteponie

Ten nowy projekt znajduje się w gminie Estepona na Costa del Sol, w południowej Hiszpanii. Estepona to urocza gmina z ponad 20 kilometrami wybrzeża, znana z malowniczego starego miasta, łagodnego i przyjemnego klimatu przez cały rok, pięknych, rozległych plaż oraz relaksującej atmosfery. Estepona jest mniej skomercjalizowana niż pobliska Marbella, oferując bardziej autentyczne doświadczenie Andaluzji. Ponadto, Estepona jest domem dla doskonałych pól golfowych, w tym Valle Romano i Estepona Golf.

Domy na sprzedaż w Esteponie, Malaga, znajdują się w spokojnej dzielnicy mieszkaniowej, zaledwie 500 m od lokalnych plaż, 5 km od centrum Estepony i mniej niż 10 minut jazdy od kilku pól golfowych. W okolicy znajdują się wszystkie usługi niezbędne do codziennego życia, takie jak banki, szkoły, sklepy, supermarkety i szeroki wybór restauracji. Projekt znajduje się 18 km od słynnego Sotogrande, 35 km od Marbelli i Puerto Banus, 85 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego w Maladze i 95 km od centrum Malagi.

Usytuowany w otoczeniu natury tej malowniczej okolicy przy plaży, projekt obejmuje zamknięty kompleks mieszkalny składający się z czteropiętrowych bloków, wyróżniających się eleganckimi liniami architektonicznymi, które doskonale komponują się z otoczeniem, tworząc trwałą więź z naturą, promując styl życia w pełnej harmonii. Kompleks zapewni wyjątkowe wspólne udogodnienia, takie jak baseny na świeżym powietrzu, rozległe ogrody, przestrzenie coworkingowe oraz strefę wellness z siłownią, salą jogi, basenem wewnętrznym, Hammamem i sauną.

W tym projekcie międzynarodowy deweloper oferuje wybór współczesnych rezydencji z otwartymi przestrzeniami, które będą charakteryzować się wysokiej jakości wykończeniem i wykorzystaniem materiałów premium w budowie. Te jasne nieruchomości będą miały przestronne tarasy, które będą idealnie połączone z wnętrzami dzięki zastosowaniu bardzo dużych okien od podłogi do sufitu, aby maksymalnie wykorzystać naturalne światło i wzmocnić widoki. Domy będą dostarczane z wyposażonymi kuchniami, klimatyzacją w całym domu oraz podstawowym systemem automatyki.

AGP-00943