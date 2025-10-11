Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Vila Franca de Xira
  4. Mieszkania
  5. Condo

Condo na sprzedaż w Vila Franca de Xira, Portugalia

Condo Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Condo 4 pokoi w Vila Franca de Xira, Portugalia
Condo 4 pokoi
Vila Franca de Xira, Portugalia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 123 m²
Piętro 3/3
$528,413
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Remax
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Vila Franca de Xira, Portugalia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się