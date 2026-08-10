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Kup mieszkanie w Viana do Castelo, Portugalia

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15 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Viana do Castelo, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Viana do Castelo, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Ten apartament 2 sypialnia jest częścią wspaniałego kompleksu luksusowego znajduje się obok …
$424,098
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Mieszkanie 2 pokoi w Viana do Castelo, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Viana do Castelo, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
$435,717
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Mieszkanie 2 pokoi w Viana do Castelo, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Viana do Castelo, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
$511,241
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Viana do Castelo, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Viana do Castelo, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 58 m²
Ten apartament 1 sypialnia jest częścią wspaniałego kompleksu luksusowego znajduje się obok …
$302,097
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Mieszkanie 3 pokoi w Viana do Castelo, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Viana do Castelo, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Ten apartament z trzema sypialniami jest częścią wspaniałego kompleksu luksusowego znajduje …
$958,577
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Mieszkanie 2 pokoi w Viana do Castelo, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Viana do Castelo, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Ten apartament 2 sypialnia jest częścią wspaniałego kompleksu luksusowego znajduje się obok …
$447,336
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Mieszkanie 1 pokój w Viana do Castelo, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Viana do Castelo, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 58 m²
Ten apartament 1 sypialnia jest częścią wspaniałego kompleksu luksusowego znajduje się obok …
$302,097
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Mieszkanie 4 pokoi w Viana do Castelo, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Viana do Castelo, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 239 m²
Ten wspaniały 4-pokojowy apartament z prywatnym basenem jest częścią luksusowego kompleksu p…
$1,53M
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Mieszkanie 2 pokoi w Viana do Castelo, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Viana do Castelo, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Ten apartament 2 sypialnia jest częścią wspaniałego kompleksu luksusowego znajduje się obok …
$482,193
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Mieszkanie 3 pokoi w Viana do Castelo, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Viana do Castelo, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
Ten apartament z trzema sypialniami jest częścią wspaniałego kompleksu luksusowego znajduje …
$600,708
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Mieszkanie 3 pokoi w Viana do Castelo, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Viana do Castelo, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 158 m²
Ten apartament z trzema sypialniami jest częścią wspaniałego luksusowego kompleksu położoneg…
$644,861
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Mieszkanie w Viana do Castelo, Portugalia
Mieszkanie
Viana do Castelo, Portugalia
Powierzchnia 1 595 m²
Ten wspaniały luksusowy kompleks, położony obok rzeki Lima w Viana do Castelo, posiada zróżn…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Viana do Castelo, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Viana do Castelo, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Ten apartament z trzema sypialniami jest częścią wspaniałego kompleksu luksusowego znajduje …
$869,110
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Mieszkanie 2 pokoi w Viana do Castelo, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Viana do Castelo, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Ten apartament 2 sypialnia jest częścią wspaniałego kompleksu luksusowego znajduje się obok …
$415,964
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Mieszkanie 2 pokoi w Viana do Castelo, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Viana do Castelo, Portugalia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 66 m²
Ten apartament z 1 sypialnią jest częścią wspaniałego luksusowego osiedla położonego obok rz…
$281,532
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Parametry nieruchomości w Viana do Castelo, Portugalia

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