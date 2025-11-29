Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z garażem na sprzedaż w Tavira, Portugalia

Willa w Tavira, Portugalia
Willa
Tavira, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Liczba kondygnacji 2
A timeless luxury and truly unique estate located in Luz de Tavira, very close to the Bohemi…
$4,36M
Zostaw prośbę
Willa w Tavira, Portugalia
Willa
Tavira, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 186 m²
Dom położony jest w odległości krótkiego spaceru od centrum Santo Estêvão i jego usług, 10 m…
$510,247
Zostaw prośbę
