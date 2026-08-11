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Bliźniaki na sprzedaż w Setubal, Portugalia

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2 obiekty total found
Bliźniak 1 pokój w Sesimbra, Portugalia
Bliźniak 1 pokój
Sesimbra, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 93 m²
Nowy dwupoziomowy apartament z 1 sypialnią, powierzchnia 93 metrów kwadratowych, 1 miejsce p…
$893,083
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Bliźniak 2 pokoi w Seixal, Portugalia
Bliźniak 2 pokoi
Seixal, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 200 m²
Dwupoziomowy apartament z 2 sypialniami, o powierzchni 129 m2, z tarasem 65 m2, o łącznej po…
$557,683
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Parametry nieruchomości w Setubal, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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