Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Quarteira
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Pole golfowe

Domy w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Quarteira, Portugalia

wille
36
2 obiekty total found
Willa w Loule, Portugalia
Willa
Loule, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 313 m²
Oszałamiająca willa z czterema sypialniami i basenem w kompleksie wewnętrznym   Vila Sol Pie…
$1,97M
Zostaw prośbę
Willa w Loule, Portugalia
Willa
Loule, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
Dom z 4 sypialniami o powierzchni 350 metrów kwadratowych.m, zupełnie nowy, z 3 miejscami pa…
$3,61M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Quarteira, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się