Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Povoa de Varzim
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Kup mieszkanie w Povoa de Varzim, Portugalia

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Povoa de Varzim, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Povoa de Varzim, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/5
Nowy apartament w samym sercu Povoie de Varzim, obok kościoła Matriz. Jasny apartament z okn…
$230,191
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Povoa de Varzim, Portugalia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się