Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Oeiras
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Oeiras, Portugalia

wille
14
2 obiekty total found
Willa w Oeiras, Portugalia
Willa
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 227 m²
Willa 4 Triplex - Sypialnia o powierzchni 227 m ², z miejscami parkingowymi 4, balkonami 2 i…
$1,87M
Zostaw prośbę
Willa w Oeiras, Portugalia
Willa
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 185 m²
Willa z 4 sypialniami, nowy, 185 m2, całkowita powierzchnia zewnętrzna 256 m2, taras 62 m2 i…
$1,58M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się