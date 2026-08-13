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Wille na sprzedaż w Marinha Grande, Portugalia

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1 obiekt total found
Willa w Vieira de Leiria, Portugalia
Willa
Vieira de Leiria, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 152 m²
One- historia willi z nowoczesną architekturą, z 3 sypialniami i basenem, położony na powier…
$455,399
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Parametry nieruchomości w Marinha Grande, Portugalia

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