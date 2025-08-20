  1. Realting.com
Zezwolenie na pobyt w Portugalia

Termin odbioru: od 6 miesięcy
Koszty: od
$10,726
Zezwolenie na pobyt
Informacje o programie imigracyjnym

📆Wydawane na 2 lata, można przedłużyć następnie na 3, a następnie natychmiast obywatelstwo
🕒odbywa się w 180 dni (90 dni przetwarzania wiz w konsulacie + 90 dni po wizycie w Portugalii plastik jest gotowy)

Korzyści
od 6 miesięcy
od
$10,726
24 miesięcy
Państwo przegląda
od
$10,726
Inne programy imigracyjne
Zezwolenie na pobyt
Portugal FIP Residence permit
Portugal FIP Residence permit
Portugalia Portugalia
od
$15,000
Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
Termin odbioru od 4 miesięcy
Zezwolenie na pobyt w Portugalii dla osób niezależnych finansowo jest przeznaczone dla osób, które posiadają środki na utrzymanie bez konieczności zatrudnienia w Portugalii. Program ten oferuje usprawniony proces uzyskiwania pozwolenia na pobyt, co czyni go atrakcyjną opcją zarówno dla emery…
Konsultant imigracyjny
Luxe Real Estate
Zostaw prośbę
Zezwolenie na pobyt
Portugal Digital Nomad Residence Permit
Portugal Digital Nomad Residence Permit
Portugalia Portugalia
od
$15,000
Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
Termin odbioru od 4 miesięcy
Portugalia, ze swoimi malowniczymi krajobrazami, tętniącą życiem kulturą i kwitnącą sceną technologiczną, stała się najlepszym wyborem dla cyfrowych nomadów poszukujących idealnej równowagi między pracą a wypoczynkiem. A teraz, wraz z wprowadzeniem w Portugalii zezwolenia na pobyt cyfrowy no…
Konsultant imigracyjny
Luxe Real Estate
Zostaw prośbę
Zezwolenie na pobyt
Portugal Residence permit by Investments
Portugal Residence permit by Investments
Portugalia Portugalia
od
$300,000
Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
Termin odbioru od 8 miesięcy
Portugalia stała się jednym z najpopularniejszych kierunków dla inwestorów poszukujących miejsca zamieszkania w Europie dzięki innowacyjnemu programowi Złotej Wizy. Program ten oferuje obywatelom spoza UE możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt poprzez dokonanie kwalifikującej się inwestycji…
Konsultant imigracyjny
Luxe Real Estate
Zostaw prośbę