Długoterminowy wynajem will z tarasem w Faro, Portugalia

1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Portimao, Portugalia
Willa 6 pokojów
Portimao, Portugalia
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Available to rent winter, for a minimum of 4 months between November 2025 to the end of Marc…
$2,851
za miesiąc
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Parametry nieruchomości w Faro, Portugalia

