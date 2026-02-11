Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Esposende
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Esposende, Portugalia

9 obiektów total found
Dom w Marinhas, Portugalia
Dom
Marinhas, Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 792 m²
Magazyn o powierzchni 792 m2 brutto w centrum Faro, Algarve. Przestrzeń składa się również z…
$582,683
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Esposende, Portugalia
Dom 5 pokojów
Esposende, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 417 m²
5-sypialna willa z 417 mkw powierzchni prywatnej brutto, basen, ogród i garaż, ustawiony na …
$3,44M
Zostaw prośbę
Dom w Marinhas, Portugalia
Dom
Marinhas, Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 792 m²
Warehouse with 792 sqm of gross area in the centre of Faro, Algarve. The space also comprise…
$583,775
Zostaw prośbę
OneOne
Dom w Marinhas, Portugalia
Dom
Marinhas, Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 792 m²
Warehouse with 792 sqm of gross area in the centre of Faro, Algarve. The space also comprise…
$583,775
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Esposende, Portugalia
Dom 5 pokojów
Esposende, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 417 m²
5-sypialna willa z 417 mkw powierzchni prywatnej brutto, basen, ogród i garaż, ustawiony na …
$3,44M
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Esposende, Portugalia
Dom 5 pokojów
Esposende, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 417 m²
5-sypialna willa z 417 mkw powierzchni prywatnej brutto, basen, ogród i garaż, ustawiony na …
$3,44M
Zostaw prośbę
Moa 7aMoa 7a
Dom w Marinhas, Portugalia
Dom
Marinhas, Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 792 m²
Magazyn o powierzchni 792 m2 brutto w centrum Faro, Algarve. Przestrzeń składa się również z…
$582,683
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Esposende, Portugalia
Dom 5 pokojów
Esposende, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 417 m²
5-sypialna willa z 417 mkw powierzchni prywatnej brutto, basen, ogród i garaż, ustawiony na …
$3,44M
Zostaw prośbę
Willa w Esposende, Portugalia
Willa
Esposende, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 228 m²
Urocza willa z 3 sypialniami na działce 230 m2 z doskonałą lokalizacją kilka metrów od rzeki…
$522,860
Zostaw prośbę
Vienna PropertyVienna Property

Parametry nieruchomości w Esposende, Portugalia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się