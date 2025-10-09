Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Mieszkania
  4. Condo
  5. Widok na morze

Condo nad morzem na sprzedaż w Portugalia

Condo Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Condo w Obidos, Portugalia
Condo
Obidos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
TRYBUNAŁ PIĘCIU PRODUKTóW ZLOKALIZOWANY JEST NA STRACHU PORTUGALII, MIĘDZY NATURALNYMI DUNSA…
$683,409
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Portugalia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się