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Wille na sprzedaż w Braga, Portugalia

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1 obiekt total found
Willa w Esposende, Portugalia
Willa
Esposende, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 228 m²
Urocza willa z 3 sypialniami na działce 230 m2 z doskonałą lokalizacją kilka metrów od rzeki…
$522,860
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Parametry nieruchomości w Braga, Portugalia

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