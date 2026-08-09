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Kup mieszkanie w Aveiro, Portugalia

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29 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Aveiro, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Aveiro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
4 + 1-pokojowe mieszkanie, w pełni wyposażone i umeblowane, znajduje się na symboliczne Aven…
$448,666
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Mieszkanie 3 pokoi w Aveiro, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Aveiro, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 208 m²
$613,752
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Mieszkanie 1 pokój w Aveiro, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Aveiro, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 59 m²
$272,779
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Aveiro, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Aveiro, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
$482,609
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Mieszkanie 3 pokoi w Aveiro, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Aveiro, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 203 m²
$608,507
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Mieszkanie 2 pokoi w Esgueira, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Esgueira, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
$334,679
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Mieszkanie 2 pokoi w Aveiro, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Aveiro, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 163 m²
$503,592
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Mieszkanie 3 pokoi w Aveiro, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Aveiro, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 209 m²
$612,703
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Mieszkanie 2 pokoi w Aveiro, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Aveiro, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 158 m²
$472,117
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Mieszkanie 2 pokoi w Aveiro, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Aveiro, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 142 m²
$445,889
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Mieszkanie 1 pokój w Esgueira, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Esgueira, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
$200,388
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Mieszkanie 2 pokoi w Aveiro, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Aveiro, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 142 m²
$451,134
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Mieszkanie 3 pokoi w Aveiro, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Aveiro, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 203 m²
$603,261
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Mieszkanie 3 pokoi w Esgueira, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Esgueira, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 168 m²
$480,510
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Mieszkanie 2 pokoi w Ilhavo, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Ilhavo, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
$398,677
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Mieszkanie 2 pokoi w Ilhavo, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Ilhavo, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
A poucos metros do areal da praia a imofacil propõem para arrendamento um Apartamento T2 num…
$412,414
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Mieszkanie 1 pokój w Aveiro, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Aveiro, Portugalia
Sypialnie 1
$1,049
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Mieszkanie 1 pokój w Aveiro, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Aveiro, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 96 m²
$293,762
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Mieszkanie 2 pokoi w Aveiro, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Aveiro, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
$451,134
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Mieszkanie 1 pokój w Aveiro, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Aveiro, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 62 m²
$1,049
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Mieszkanie 2 pokoi w Aveiro, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Aveiro, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
Życie w Aveiro ma szczególne wrażenie, oznacza życie w jednym z najpiękniejszych portugalski…
$414,414
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Mieszkanie 3 pokoi w Aveiro, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Aveiro, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 203 m²
$598,015
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Mieszkanie 1 pokój w Aveiro, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Aveiro, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 98 m²
$304,253
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Mieszkanie 4 pokoi w Aveiro, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Aveiro, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 251 m²
$786,862
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Mieszkanie 2 pokoi w Aveiro, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Aveiro, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 158 m²
$482,609
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Mieszkanie 2 pokoi w Aveiro, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Aveiro, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 146 m²
$440,643
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Mieszkanie 3 pokoi w Aveiro, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Aveiro, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 199 m²
$592,769
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Mieszkanie 2 pokoi w Esgueira, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Esgueira, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 110 m²
$323,663
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Mieszkanie 2 pokoi w Aveiro, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Aveiro, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 163 m²
$493,100
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Parametry nieruchomości w Aveiro, Portugalia

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