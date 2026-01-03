Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Yenibogazici Belediyesi
  4. Mieszkania
  5. Apartamenty wielopoziomowe
  6. Taras

Apartamenty wielopoziomowe z tarasem na sprzedaż w Yenibogazici Belediyesi, Cypr Północny

1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Agios Sergios, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Agios Sergios, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 2/2
Stylish 4+2 loft apartment (4 bedrooms + 2 bathrooms) in the private Olive Court 1 complex o…
$255,143
VAT
Parametry nieruchomości w Yenibogazici Belediyesi, Cypr Północny

