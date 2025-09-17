Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Yenibogazici Belediyesi
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Yenibogazici Belediyesi, Cypr Północny

Agios Sergios
5
2 obiekty total found
Willa 3 pokoi w Agios Sergios, Cypr Północny
Willa 3 pokoi
Agios Sergios, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 2
☀️Unikalny projekt willi w sercu Morza Śródziemnego☀️Pełny projekt willi☀️Wyposażenie hotelu…
$231,760
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Willa 4 pokoi w Yenibogazici Belediyesi, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Yenibogazici Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
W pełni umeblowane półautomaty 3 + 1 Villa w Sunrise projektu🏡Projekt ISATIS SUNRISE znajduj…
$365,936
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Typy nieruchomości w Yenibogazici Belediyesi.

wille

Parametry nieruchomości w Yenibogazici Belediyesi, Cypr Północny

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
