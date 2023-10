Melounta, Cypr Północny

od €460,539

80–100 m² 2

Poddaj się: 2023

ID: CP-728 LOCATİON: Cypr / Famagusta / Kucuk Erenkoy – Odległość od morza -50M – Odległość do Lefkoşa - 70 km – Lotnisko Ercan – 35 km DOSTĘPNE RODZAJE APARTAMENTÓW: 2 + 1 Penthouse - 80 m2 3 + 1 - 100 m2 HARMONOGRAM: Data zakończenia: grudzień 2023 r UDOGODNIENIA: Wspólny basen relaksująca strefa jogi Tenis wiosłowy Ogrody krajobrazowe Nurkowanie Odległość do plaży SPA siłownia Warunki płatności: Kup wymarzoną nieruchomość w łatwych i wygodnych ratach do 42 miesięcy i przenieś się do swojej nieruchomości już na rok przed spłatą rat Regularnie organizujemy wycieczki widokowe, w których oferujemy dwudniowy pobyt, posiłki i transfery z lotniska i odwiedź wszystkie interesujące Cię nieruchomości. ( Oczywiście bez zobowiązań i bezpłatnie ) Skontaktuj się z nami i zarejestruj się na następną wycieczkę! O Cyprze: Na wschodzie Cypru Północnego najpiękniejsze krystaliczne wody Morza Śródziemnego, miasta Iskele i dziewicze naturalne piękno, zabytki kultury i historii z pierwszych wieków służą jako skansen. Dzięki ciepłemu klimatowi ta pogoda oferuje spokojne i szczęśliwe życie. Przyjaźni mieszkańcy Morza Śródziemnego, zdrowa kuchnia śródziemnomorska, uniwersytety, działalność kulturalna, możliwości inwestycyjne i niesamowite naturalne piękno witają w tych miastach.