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Mieszkania w górach na sprzedaż w Guzelyurt District, Cypr Północny

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Guzelyurt Belediyesi
12
Morphou
9
Guzelyurt
4
Mieszkanie Usuwać
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2 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Morphou, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Morphou, Cypr Północny
Sypialnie 1
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 12
Our new project, one of the largest and most modern health and anti -aging centers in the Me…
$103,010
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Kawalerka 1 pokój w Morphou, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Morphou, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 11
$98,393
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Typy nieruchomości w Guzelyurt District.

kawalerki
1 pokojowe

Parametry nieruchomości w Guzelyurt District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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