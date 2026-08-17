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Mieszkania na sprzedaż w Guzelyurt District, Cypr Północny

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Guzelyurt Belediyesi
12
Morphou
9
Guzelyurt
4
Mieszkanie Usuwać
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12 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Morphou, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Morphou, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Piętro 4/13
Region GuzelyurtUnikalny kompleks z przystępnymi cenami!Studia od 34 m21 + 1 od 60 m22 + 1 p…
$182,758
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Mieszkanie 2 pokoi w Morphou, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Morphou, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 1/4
Mieszkania z wysokim potencjałem dochodu z najmu na Cyprze Północnym, Kalkanli Guzelyurt to …
$134,994
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Kawalerka w Prasteio, Cypr Północny
Kawalerka
Prasteio, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 2/8
Odmieniająca życie inwestycja. Gaziver jest szybko rozwijającym się regionem Północnego Cypr…
$63,119
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Mieszkanie 2 pokoi w Syrianochori, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Syrianochori, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1/10
Własność na pierwszej linii brzegowej. Gaziver, Guzelyurt Apartament w bloku 7, układ 1 + 1 …
$114,995
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Mieszkanie 1 pokój w Morphou, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Morphou, Cypr Północny
Sypialnie 1
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 12
Our new project, one of the largest and most modern health and anti -aging centers in the Me…
$103,010
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Mieszkanie 1 pokój w Morphou, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Morphou, Cypr Północny
Pokoje 1
Powierzchnia 34 m²
$75,741
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Morphou, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Morphou, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
$126,722
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Mieszkanie 3 pokoi w Morphou, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Morphou, Cypr Północny
Pokoje 3
Powierzchnia 216 m²
$378,704
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Kawalerka 1 pokój w Morphou, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Morphou, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 4/13
Region Guselyurt The most affordable prices !!! studio 34 m2 1+1 60 m2 2+1 penthou…
$65,431
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Mieszkanie 2 pokoi w Nikitas, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Nikitas, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
🏝️ Przybrzeżne Niebo - Życie w raju nad morzem 🏝️📍 Güzelyurt, Cypr Północny🌊 Projekt premiow…
$115,821
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Mieszkanie 2 pokoi w Morphou, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Morphou, Cypr Północny
Pokoje 2
Powierzchnia 77 m²
$102,542
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Kawalerka 1 pokój w Morphou, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Morphou, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 11
$98,393
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Typy nieruchomości w Guzelyurt District.

kawalerki
1 pokojowe

Parametry nieruchomości w Guzelyurt District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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