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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Gonyeli, Cypr Północny

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3 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Gonyeli, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Gonyeli, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Liczba kondygnacji 2
$96,211
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Willa w Gonyeli, Cypr Północny
Willa
Gonyeli, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 450 m²
$286,853
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Mieszkanie 3 pokoi w Gonyeli, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Gonyeli, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
$144,002
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