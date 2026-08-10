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Penthouse z basenem na Sprzedaż w Girne District, Cypr Północny

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Kyrenia
5
Girne Belediyesi
105
Catalkoy Esentepe Belediyesi
22
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
8
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6 obiektów total found
Penthouse 1 pokój w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Penthouse 1 pokój
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 1/2
Habitat — harmony of nature and modern comfort 🌿 For sale1+1Duplex
$209,126
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Penthouse 3 pokoi w Lapithos, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Lapithos, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 218 m²
Piętro 2
Exclusive 2 + 1 Penthouse in Lapta Nether124; Open Sea & Mountain WidokiPołożenie: Lapta (pr…
$546,337
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Piętro 3
Seafront Penthouse with Private Pool • Esentepe, North Cyprus A rare opportunity on the f…
$346,750
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Penthouse 3 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 1/2
Turtle Bay Village | 2+1 Penthouse | Esentepe 🌴 For sale: a beautiful penthouse apartment…
$178,678
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Penthouse Suite 2 + 1 z widokiem na morze Lokalizacja Esentepe district Odległość 54 km od a…
$306,368
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Penthouse 2 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Piętro 2/1
Esentepe jest wspaniałym śródziemnomorskim kurortem z wyjątkowym naturalnym pięknem, struktu…
$190,000
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Parametry nieruchomości w Girne District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Pole golfowe
Tanie
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