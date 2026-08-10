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Penthouse nad morzem na Sprzedaż w Girne District, Cypr Północny

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Kyrenia
5
Girne Belediyesi
105
Catalkoy Esentepe Belediyesi
22
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
8
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117 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 144 m²
Piętro 1/2
Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Girne Alsancak Miasto Girne położone jest na północy …
$265,020
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Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Piętro 2/2
Apartamenty w Girne w Kompleksie z Prywatnym Basenem Esentepe to piękna dzielnica położona w…
$541,058
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Penthouse 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 4/4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Góry na Cyprze Północnym Girne Kyrenia jest jednym z najba…
$425,316
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Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1/2
Komfortowe Apartamenty z Wysokim Potencjałem Dochodu z Najmu w Karşıyaka, Girne Ten unikalny…
$364,174
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Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 2
Mieszkania z Widokiem na Morze w Kompleksie Niedaleko Plaży w Bahçeli Girne Jako jeden z 5 n…
$412,730
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Penthouse 2 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1/3
Apartament Typu Loft Oferujący Wyjątkowy Styl Życia w Kompleksie Caesar Cliff, Girne Cypr to…
$226,347
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Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 188 m²
Piętro 2/3
Apartamenty Otoczone Morzem i Naturą na Sprzedaż w Alsancak Girne Alsancak to popularna dzie…
$877,485
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Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/2
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami w Girne Girne, znane …
$472,702
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Penthouse 2 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1/2
Stylowe Apartamenty w Projekcie Blisko Morza w Girne na Cyprze Północnym W ostatnich latach…
$349,037
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Penthouse 2 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Piętro 1/2
Apartament Typu Loft z Widokiem na Morze w Kompleksie Blueberry, Girne, Cypr Północny Elegan…
$140,027
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Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 202 m²
Piętro 1/2
Apartamentów na Sprzedaż z Widokiem na Morze Śródziemne w Girne Esentepe Esentepe to śródzie…
$375,903
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Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 2/2
Apartamenty na Sprzedaż w Pobliżu Plaży w Lapta, Girne Girne (Kyrenia), znane jako stolica t…
$258,195
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Penthouse 5 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 5 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 1/2
Nieruchomości Nad Morzem i Plażą na Cyprze Północnym w Girne Nieruchomości znajdują się w dz…
$431,273
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Penthouse 1 pokój w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 1 pokój
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Piętro 1/2
Ekskluzywne Apartamenty w Pobliżu Morza i Natury w Bahçeli Położone wzdłuż północnego wybrze…
$261,246
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Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/2
Nadmorskie Apartamenty z Basenem lub Prywatnym Tarasem w Esentepe, Girne Cypr Północny Girne…
$404,637
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Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 128 m²
Piętro 1/2
Apartamenty z Widokiem na Morze w Odległości Krótkiego Spaceru od Morza w Girne na Cyprze Pó…
$429,157
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Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Piętro 1/2
Nadmorskie Nieruchomości z Potencjałem Wynajmu Krótkoterminowego w Girne Esentepe Girne, jak…
$290,093
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Penthouse 3 pokoi w Lapithos, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Lapithos, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 218 m²
Piętro 2
Exclusive 2 + 1 Penthouse in Lapta Nether124; Open Sea & Mountain WidokiPołożenie: Lapta (pr…
$546,337
VAT
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Penthouse 2 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 117 m²
Piętro 1/2
Apartamenty nad Morzem w Kompleksie z Basenem w Girne Esentepe Girne położone jest w północn…
$471,633
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Penthouse 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 217 m²
Piętro 2/2
Apartamenty z Widokiem na Morze i Naturę w Girne na Cyprze Północnym Apartamenty znajdują si…
$762,818
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Penthouse 2 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Piętro 1/2
Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Pól Golfowych w Girne na Cyprze Północnym Cypr, ra…
$208,455
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Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Piętro 1/2
Apartamenty z Widokiem na Morze i Góry w Esentepe Girne Cypr jest trzecią co do wielkości wy…
$402,181
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Penthouse 2 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2/2
Apartamenty z Widokiem na Góry i Morze w Projekcie w Bahçeli Girne Apartamenty znajdują się …
$313,208
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Penthouse 1 pokój w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 1 pokój
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1/2
Apartamenty z Widokiem na Góry i Morze w Esentepe na Cyprze Północnym Apartamenty znajdują s…
$230,627
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Penthouse 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/2
Nieruchomość w Nadmorskim Kompleksie w Esentepe Girne Girne to dobrze rozwinięte miasto poło…
$634,507
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Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/2
Mieszkania z Widokiem na Przyrodę w Kompleksie z Basenem w Alsancak na Cyprze Północnym Girn…
$214,267
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Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 346 m²
Piętro 4/4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Góry oraz Basenem Typu Infinity w Girne Girne to jedno z n…
$489,263
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Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/2
Apartamenty z Widokiem na Góry i Morze w Girne Girne to prestiżowa, przybrzeżna przestrzeń m…
$376,775
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Penthouse 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Piętro 1/2
Mieszkania z Widokiem na Morze Oferujące Jasne i Przestronne Wnętrza w Esentepe, Girne Położ…
$461,372
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Penthouse 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 246 m²
Piętro 2/2
Przestronne apartamenty w stylowym kompleksie na Cyprze Północnym, Girne Çatalköy to wyróżni…
$384,865
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Parametry nieruchomości w Girne District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
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