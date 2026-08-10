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Apartamenty wielopoziomowe nad morzem na sprzedaż w Girne District, Cypr Północny

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Catalkoy Esentepe Belediyesi
6
Agios Amvrosios
4
Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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5 obiektów total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Vasilia, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Vasilia, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Wykończony apartament typu loft- style (dwupoziomowy). Idealny zarówno dla stałego zamieszka…
$297,181
VAT
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 128 m²
Przytulny 2 + 1 Duplex z widokiem na morze w Caesar Cliff, Esentepe 🌊✨Stylowy i w pełni umeb…
$276,769
VAT
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Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 2/2
Na sprzedaż są gotowe apartamenty loft z panoramicznymi oknami, z których otwarty jest nieza…
$196,188
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1/2
Esentepe jest wspaniałym śródziemnomorskim kurortem z wyjątkowym naturalnym pięknem, struktu…
$155,049
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Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowy projekt w regionie Girne Esentepe!! W naszym projekcie znajduje się w regionie Girne Es…
$170,847
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Parametry nieruchomości w Girne District, Cypr Północny

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