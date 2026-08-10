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Apartamenty wielopoziomowe w górach na sprzedaż w Girne District, Cypr Północny

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Catalkoy Esentepe Belediyesi
6
Agios Amvrosios
4
Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Vasilia, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Vasilia, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Wykończony apartament typu loft- style (dwupoziomowy). Idealny zarówno dla stałego zamieszka…
$297,181
VAT
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Parametry nieruchomości w Girne District, Cypr Północny

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z Basen
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