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Sklepy na sprzedaż w Girne District, Cypr Północny

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nieruchomości komercyjne
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2 obiekty total found
Sklep 150 m² w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Sklep 150 m²
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 5
Sklepy o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Girne na Cyprze Północnym Girne to jedn…
$390,038
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Sklep 60 m² w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Sklep 60 m²
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Powierzchnia 60 m²
Sklepy w Ruchliwej Dzielnicy w Girne na Cyprze Północnym Girne, rozwinięte miasto Cypru, to …
$302,596
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