Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Gazimağusa District
  4. Mieszkania
  5. Penthouse
  6. Taras

Penthouse z tarasem na Sprzedaż w Gazimagusa District, Cypr Północny

Gazimagusa Belediyesi
52
Famagusta
51
Akanthou
3
Tatlisu Belediyesi
3
Penthouse Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Penthouse 4 pokoi w Enkomi, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Enkomi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
O projekcie Vivienda Solida: Vivienda Solida to nowoczesna inwestycja mieszkaniowa w Tuzli,…
$265,852
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Gazimagusa District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się